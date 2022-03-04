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В Тюмени нашли сбежавшего с места ДТП водителя

Происшествия, 17:45 04 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, скрывшегося с места ДТП на ул. Московский тракт в Тюмени 2 марта. При столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека, в том числе двое детей, напомнили в Госавтоинспекции Тюменской области.

35-летний гражданин Кыргызстана не имеет водительских прав, автомобиль ВАЗ-2107 он купил для своего отца и хотел отправить машину в Кыргызстан.

Мужчина рассказал, что поездка была вынужденной, он поехал в аптеку за лекарствами для ребенка. После удара он вылетел из машины через лобовое стекло, был в шоке и ушел с места аварии.

Водителя привлекли к административной ответственности за езду без прав, за отсутствие ОСАГО и нарушение правил регистрации автомобиля.

Вопрос об ответственности за оставление места ДТП и возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам судебно-медицинской экспертизы о тяжести травм пострадавших в аварии.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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