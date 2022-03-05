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В Тюменской области инвесторы построят семь автомобильных газонаполнительных станций, гостиницу, детский центр

Экономика, 17:35 05 марта 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

450 млн рублей в реконструкцию пяти действующих АЗС и строительство семи новых АЗС/АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) намерен инвестировать один из бизнесменов Тюменской области.

По информации Инвестиционного агентства Тюменской области, экспертный совет рассмотрел и принял на сопровождение четыре инвестиционных проекта 4 марта.

Детский развлекательный центр появится в Казанском районе. В реализацию проекта предприниматель инвестирует 1 млн 500 тыс. рублей. В Абатском районе на сумму 1 млн 300 тыс. рублей предприниматель построит мини-гостиницу. В Тюменском районе инвестор расширит производство керамзитового гравия за счет строительства цехов по выпуску сухих известковых смесей и силикатных изделий. Объем вложений - 300 млн руб.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Общий объем инвестиций в областную экономику составит 700 млн рублей. При успешной реализации проектов будет создано более 200 рабочих мест.

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# Тюменская область , экономика

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