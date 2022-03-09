Тюменец пытался вынести из магазина одежду и продукты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одежду, бытовую химию и продукты на 3 тыс. рублей пытался похитить из сетевого магазина житель Тюмени 8 марта, сообщает региональное управление МВД России.

Прибывшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что злоумышленник пытался покинуть магазин не оплатив товар, но его остановила служба охраны.

Ранее судимого за кражи тюменца 1974 года рождения доставили в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что пытался похитить товары для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Покушение на кражу". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.