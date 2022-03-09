В Тюменской области в два раза увеличилось число оформленных дистанционно больничных листов

| Фото: admtyumen.ru/ | Фото: admtyumen.ru/

189 тыс. 113 больничных листов оформлено дистанционно в Тюменской области с начала 2022 года по 9 марта. Это число почти в два раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 г.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Тюменском региональном отделении фонда социального страхования РФ.

"Увеличение наметилось сразу же после вступления в силу постановления правительства Тюменской области о возможности оформления больничных листов дистанционно через систему 122 с 31 января. К нам поступают данные от медицинских организаций и за две недели после того, как начался процесс выдачи больничных онлайн, было зарегистрировано 40 тысяч обращений", - рассказала руководитель группы по связям с общественностью Тюменского РО ФСС Татьяна Улитина.

Известно, что через службу 122 Тюменской области за январь-февраль поступило около 20 тыс. обращений по открытию листка нетрудоспособности. Из них 532 – в январе, остальные – в феврале.

Больничный лист может быть оформлен дистанционно как при COVID-19, так и при ОРВИ, отмечает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Анастасия Ергина.

"При появлении симптомов ОРВИ пациент может обратиться в поликлинику по телефону. Специалист задаст ему перечень вопросов, составленный по рекомендациям Минздрава РФ, позволяющий оценить состояние пациента. Если состояние не является тяжёлым и факторы риска отсутствуют, ему предлагается прийти на приём в поликлинику, листок временной нетрудоспособности оформляется во время приёма", - говорит Анастасия.

Если у пациента есть определенные факторы риска, в числе которых тяжёлое течение заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, к пациенту выезжает бригада медиков. В случае, если пациенту необходим больничный, он сразу же при обращении по телефону оформляется дистанционно.

Как отметили в депздраве, закрыть больничный можно также дистанционно во время телемедицинской консультации, в том числе по телефону.

Анжела Лебедева