В Тюменской области 19 тысяч человек оформили больничный дистанционно через службу 122

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Более 19,5 тысяч обращений по вопросу открытия больничного листа дистанционно поступило в службу 122 Тюменской области в 2022 году. Из них 532 – в январе, остальные – в феврале.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте информатизации, в среднем за день операторы региональной службы 122 принимают более одной тысячи таких обращений.

"Согласно приказу Минздрава РФ гражданин может открыть больничный лист дистанционно, обратившись по короткому номеру службы 122. В нашем регионе операторы с 30 января открывали больничный лист дистанционно на базе двух пилотных поликлиник Тюмени, а с 4 февраля - во всех поликлиниках Тюменской области", - пояснили эксперты.

Отметим, в среднем в день на телефон 122 поступает более 6 тыс. звонков. Помимо открытия больничных листов, граждане обращаются с вопросами по лечению COVID-19, вызова врача на дом, самоизоляции, консультации по анализам на коронавирус.

В настоящее время в кол-центре службы работают более 70 операторов. Кроме штатных специалистов, а это 57 человек, к работе привлечены волонтеры. Для них дополнительно развернуто 48 рабочих мест.

Любовь Голышева