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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области смогут открыть и закрыть больничный лист онлайн

Общество, 09:05 31 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут позвонить на линию 122 и открыть больничный лист онлайн, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Для оформления больничного не обязательно приходить в поликлинику. Оставить информацию о недомогании можно по телефону 122. Оператор кол-центра внесет данные в программу", - сообщила она.

Теперь у заболевших оператор 122 уточняет, нужен ли больничный лист. Он ставит специальную отметку, которая определяет дату. Независимо от того, когда человек получил тест, когда начал лечение, больничный открывается с того дня, когда он сообщил о нем.

Количество вновь выявленных заболевших ковидом в Тюменской области на 30 января составило 835 человек. В связи с ростом заболеваемости, оформление больничного дистанционно должно облегчить работу врачей и сэкономить время пациентов.

Также оператор 122 может заболевшему предложить посетить кабинет-фильтр, где пройти прием врача и экспресс-тестирование. Здесь же организуют выдачу лекарств.

Закрыть больничный лист также можно онлайн.

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# кол-центр , коронавирус

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