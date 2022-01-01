В Тюменской области коронавирусом чаще всего заражается молодежь от 18 до 29 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Наибольший прирост заболеваемости COVID-19 среди взрослого населения Тюменской области приходится на возрастную группу 18-29 лет. За последнюю неделю он составил 75%, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, в целом среди взрослого населения заболеваемость увеличилась на 47,5%.

"Много заболевших приходится на жителей старше 65 лет. Однако за последнюю неделю эта возрастная группа дала минимальный прирост ко второй неделе – увеличение составило 29%", - сказала Шарухо.

Среди детей прирост заболеваемости COVID-19 равен 118%. Если на второй неделе в структуре заболевших дети составляли 12%, то на третьей неделе – уже 17%. И эта тенденция продолжается.

По данным на 30 января в регионе зарегистрировано 835 случаев заболевания, за все время пандемии выявлено более 100 тыс. 650 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 84 тыс. человек.