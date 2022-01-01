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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Число обращений по телефону 122 выросло в пять раз за неделю в Тюменской области

Общество, 14:18 29 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Практически в пять раз - до 33 тыс. - увеличилось число ежедневных обращений в кол-центры Тюменской области. В начале недели в среднем операторы консультировали в день 6 - 8 тыс. человек, сообщает Информационный центр правительства региона.

По данным заместителя губернатора Ольги Кузнечевских, нагрузка увеличивается ежедневно.

"Мы видим резкий скачок обращений граждан на горячую линию 122, в другие оперативные кол-центры. Люди обращаются за консультациями по поводу симптомов, тестирования, ревакцинации. Все вопросы заведены операторам, при необходимости к работе подключаются врачи, которые принимают решение о консультировании этого больного по телефону, либо направляют неотложку", - сказала она.

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# коронавирус

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