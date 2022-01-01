В Тюменской области 66 выездных бригад будут принимать пациентов с признаками ОРВИ

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменской области организуют вакцинацию подростков от коронавируса в школах

35 пунктов в Тюмени и 31 в муниципалитетах создадут в Тюменской области в связи с наплывом посетителей из-за COVID-19 в поликлиники и для удобства пациентов, сообщает информационный центр регионального правительства.

По словам директора областного департамента здравоохранения Натальи Логиновой, будут развернуты так называемые выездные бригады или фильтры. Они могут разместиться на объектах культуры, в детсадах и школах, учреждениях социальной защиты или спорта. Медицинские работники измерят температуру, уровень сатурации, давление, проведут общий осмотр и бесплатно возьмут тест на COVID-19. При получении положительного результата пациенту прямо в пункте выдадут лекарства. Но, чтобы быть принятым в таком пункте, необходимо сначала позвонить на горячую линию 122.

Уже с 31 января в Тюмени начнут принимать пациентов с признаками ОРВИ в дополнительных фильтрах по адресам: школа № 43 (ул. Щербакова, 94); гимназия № 5 (ул. Минская, 50/1); школа № 22 (ул. Садовая, 109); школа № 88 (ул. Московский тракт, 129/1); гимназия № 16, корпус 1 (ул. Парфенова, 19); лицей № 81 (ул. Ватутина, 10б); школа № 63 (ул. Широтная, 181а); школа №67 (ул. Домостроителей, д.2а); школа № 70 (ул. Валерии Гнаровской, 3а); школа № 65 корпус 1 (ул. Широтная, 116).

По номеру 122 оператор подскажет ближайший адрес.