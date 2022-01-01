Надежда Казакевич: омикрон по заразности сравним с корью и ветрянкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый штамм коронавируса "омикрон" крайне летуч и заразен. По скорости распространения он сравним с корью и ветряной оспой.

Об этом в эфире телеканала "Тюменское время" рассказала главный специалист отдела материнства и детства областного департамента здравоохранения Надежда Казакевич.

Она отметила, что по опыту других стран, "омикрон" чаще поражает беременных женщин, детей, подростков и молодежь до 30 лет.

"Сама инфекция очень коварная и в большинстве своем вызывает бронхит. То есть она поражает верхние дыхательные пути, в результате чего возникают головные боли и слабость. При этом обоняние и вкус могут сохраняться. У детей еще может появиться сыпь, а постковидные симптомы сохраняются до двух месяцев", - пояснила она.

Надежда Казакевич подчеркнула, что есть категории детей, которые наиболее подвержены тяжелому течению нового штамма коронавирусной инфекции. Это те, кто страдает избыточной массой тела, сахарным диабетом, заболеваниями нервной системы, аутоиммунными заболеваниями.

"В тоже время, даже дети, не имеющие хронических заболеваний, могут перенести ковид в тяжелой форме. Либо, они могут легко начать болеть, но через несколько лет иметь крайне тяжелые последствия. Об этом сейчас многие специалисты предупреждают. Это могут быть проблемы со стороны сердца, нервной системы и почек", - добавила она.

Избежать тяжелых последствий коронавируса, по словам Надежды Казакевич, поможет вакцинация. Она будет способствовать формированию коллективного иммунитета и даже, если привитый ребенок заразится, то перенесет заболевание в легкой форме, а последствия будут минимальными.

Любовь Голышева