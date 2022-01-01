В Тюменской области - 818 новых случаев COVID-19 за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

У 818 человек диагностирован коронавирус в Тюменской области. Скончались девять человек, выздоровел 91, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 98 тыс. 40 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 тыс. 46 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 9,7%. Зафиксировано 673 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 29 тыс. 506 человек.

В Москве заболели 23 тыс. 994 человека, в Санкт-Петербурге - 13 тыс. 976, в Московской области - 8 тыс. 611.

В Свердловской области выявили 2 тыс. 344 случая, в Ханты-Мансийском АО - 2 тыс. 341, в Челябинской области - 1 тыс. 221, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 101, в Курганской области - 176.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 млн 502 тыс. 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 329 тыс. 443 летальных исхода, выздоровели 10 млн 159 тыс. 197 человек.