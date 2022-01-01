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Загадочный NeoCoV может прийти на смену омикрон-штамму

Общество, 14:01 27 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, который ранее обнаружили в ЮАР, заявили китайские ученые. Об этом сообщает РИА "Новости". Препринт публикации размещен на bioRxiv.

"Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей" , — говорится в публикации.

По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам. Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

На данный момент наиболее эффективной защитой от всех имеющихся типов коронавируса остается вакцинация. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркивал, что большинство пациентов с COVID-19, которые поступают в российские стационары, не были привиты.

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