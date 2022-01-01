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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

640 случаев коронавируса зафиксировано в Тюменской области

Общество, 13:49 27 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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У 640 человек выявлен COVID-19 в Тюменской области за сутки. Скончались 10 человек, выздоровели 94 пациента, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 88 тыс. 816 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 тыс. 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января. Зафиксировано 665 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 тыс. 754 человека.

В Москве заболели 26 тыс. 586, в Санкт-Петербурге - 11 тыс. 808, в Московской области - 7 тыс. 182.

В Ханты-Мансийском АО выявлено 1 тыс. 934 случая, в Свердловской области - 1896, в Челябинской области - 957, в Ямало-Ненецком АО - 684, в Курганской области - 172.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 млн 404 тыс. 617 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 328 тыс. 770 летальных исходов, выздоровел 10 млн 129 тыс. 691 человек.

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# коронавирус

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