В Тюменской области более 300 тысяч человек привились от COVID-19 на производстве
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Более 300 тысяч человек привили от COVID-19 выездные бригады медиков в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области
304 тыс. 856 человек вакцинировали медицинские работники региона с начала прививочной кампании. Они 9 тыс. 323 раза выезжали в трудовые коллективы.
Вакцинация без отрыва от производства позволяет работникам сэкономить время на дорогу и посещение поликлиники.