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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области более 300 тысяч человек привились от COVID-19 на производстве

Общество, 13:16 27 января 2022

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Более 300 тысяч человек привили от COVID-19 выездные бригады медиков в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства Тюменской области

304 тыс. 856 человек вакцинировали медицинские работники региона с начала прививочной кампании. Они 9 тыс. 323 раза выезжали в трудовые коллективы.

Вакцинация без отрыва от производства позволяет работникам сэкономить время на дорогу и посещение поликлиники.

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# вакцинация , здравоохранение , коронавирус

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