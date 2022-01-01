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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области за неделю выросла на 56%

Общество, 19:49 28 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области увеличилась на 56% за неделю, сообщила руководитель Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"В эпидемиологический процесс COVID-19 на третьей неделе вовлечены все муниципальные образования Тюменской области. Более 71% случаев зарегистрировали в Тюмени. Отмечается увеличение заболеваемости в 19 муниципальных районах", - сказала она.

Наибольший прирост показателя отмечается в Вагайском, Викуловском, Аромашевском и Упоровском районах.

Коэффициент распространения COVID-19 составил 1,4.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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