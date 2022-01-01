  • 28 января 202228.01.2022пятница
  • USD78,9470
    EUR88,4680
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области утвердили план по борьбе с COVID-19, исходя из числа заболевших

Общество, 19:22 28 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области за неделю выросла на 56%

План борьбы с коронавирусом утвердил оперативный штаб Тюменской области, исходя из числа заболевших, сообщает региональный информационный центр правительства.

Он начал действовать с 28 января. В документе прописаны алгоритмы работы при росте до 2 тыс. человек в сутки, до 4 тыс. и до 8 тыс. заболевших.

"Информация о новой волне появилась заранее и регион может экстренно мобилизовать все ресурсы для борьбы с COVID-19", - рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Предусмотрены все возможные варианты: наращивание коечного фонда, в том числе детского, перезагрузка амбулаторного звена. В резерве есть недельный запас кислорода и восемь спецустановок кислородных станций.

В настоящее время в области развернуто 1 тыс. 700 коек для лечения взрослых, порядка 20% находятся в резерве. Коечный фонд для лечения детей свободен на 50%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Ольга Кузнечевских

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 28.01.2022В Тюменской области организуют вакцинацию подростков от коронавируса в школах
19:55 28.01.2022В Тюменской области 66 выездных бригад будут принимать пациентов с признаками ОРВИ
19:49 28.01.2022Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области за неделю выросла на 56%
19:22 28.01.2022В Тюменской области утвердили план по борьбе с COVID-19, исходя из числа заболевших