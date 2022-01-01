В Тюменской области утвердили план по борьбе с COVID-19, исходя из числа заболевших

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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План борьбы с коронавирусом утвердил оперативный штаб Тюменской области, исходя из числа заболевших, сообщает региональный информационный центр правительства.

Он начал действовать с 28 января. В документе прописаны алгоритмы работы при росте до 2 тыс. человек в сутки, до 4 тыс. и до 8 тыс. заболевших.

"Информация о новой волне появилась заранее и регион может экстренно мобилизовать все ресурсы для борьбы с COVID-19", - рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Предусмотрены все возможные варианты: наращивание коечного фонда, в том числе детского, перезагрузка амбулаторного звена. В резерве есть недельный запас кислорода и восемь спецустановок кислородных станций.

В настоящее время в области развернуто 1 тыс. 700 коек для лечения взрослых, порядка 20% находятся в резерве. Коечный фонд для лечения детей свободен на 50%.