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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области организуют вакцинацию подростков от коронавируса в школах

Общество, 20:32 28 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинацию подростков в Тюменской области будут проводить в медкабинетах школ, рассказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

По ее словам, медик в школе информирует классного руководителя, предоставив индивидуальный график для того или иного класса. Подростков пригласят в определенное время в школу с письменным согласием о готовности к вакцинации.

Если родители решат привить ребенка до того, как его известит школа, то вакцинацию проведут в поликлинике.

Напомним, что в регион поступило 960 доз вакцины "Спутник М".

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# вакцинация , Наталья Логинова , подростки

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