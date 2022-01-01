В Тюменской области организуют вакцинацию подростков от коронавируса в школах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинацию подростков в Тюменской области будут проводить в медкабинетах школ, рассказала директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

По ее словам, медик в школе информирует классного руководителя, предоставив индивидуальный график для того или иного класса. Подростков пригласят в определенное время в школу с письменным согласием о готовности к вакцинации.

Если родители решат привить ребенка до того, как его известит школа, то вакцинацию проведут в поликлинике.

Напомним, что в регион поступило 960 доз вакцины "Спутник М".