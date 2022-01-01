В Тюменской области COVID-19 выявили у 831 человека

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

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831 новый случай коронавируса зафиксирован в Тюменской области за сутки. Скончались 5 пациентов, выздоровели 94, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 113 тыс. 122 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 тыс. 570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Зафиксировано 668 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 тыс. 10 человек.

В Москве выявили 26 тыс. 488 случаев, в Санкт-Петербурге - 14 тыс. 939, в Московской области - 10 тыс. 725.

В Ханты-Мансийском АО - 2 тыс. 978, в Свердловской области - 2 тыс. 562, в Челябинской области - 1 тыс. 656, в Ямало-Ненецком АО - 1 тыс. 624, в Курганской области - 254.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 млн 615 тыс. 779 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 тыс. 111 летальных исходов, выздоровели 10 млн 189 тыс. 207 человек.