835 случаев коронавируса зафиксировано в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

У 835 человек выявлен COVID-19 в Тюменской области за сутки. Выздоровели 165 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 121 тыс. 128 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 9 тыс. 883 человека, на 3,6% меньше по сравнению с 29 января. Зафиксировано 617 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 тыс. 944 человека.

В Москве заболели 24 тыс. 30, в Санкт-Петербурге - 17 тыс. 833, в Московской области - 11 тыс. 434.

В Ханты-Мансийском АО выявлено 2 тыс. 954 случая, в Свердловской области – 2 тыс. 712, в Челябинской области – 2 тыс. 484, в Ямало-Ненецком АО – 1 тыс. 998, в Курганской области - 286.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 млн 737 тыс. 7 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 тыс. 728 летальных исходов, выздоровел 10 млн 218 тыс. 151 человек.