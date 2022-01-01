Шарухо: привитые или переболевшие ковидом могут не уходить на изоляцию после контакта с больными

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вакцинированные или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев при отсутствии у них симптомов заболевания могут не уходить на изоляцию после контакта с заболевшими коронавирусом. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Данное решение принято с учетом распространения нового омикрон-штамма, инкубационный период которого короче и составляет от двух до пяти дней.

Напомним, срок изоляции и медицинского наблюдения для лиц, контактировавших с больным COVID-19, сокращен c 14 до 7 дней. Изменения вступили в силу с 26 января.