Тюменские строительные компании выходят на международный уровень

Центра поддержки экспорта Тюменской области Центра поддержки экспорта Тюменской области

Тюменские строительные компании – участники XXIII Международной выставки "Строительство - UzBuild" в Узбекистане – ведут переговоры с рядом зарубежных компаний, готовят контракты с предпринимателями из Узбекистана, Киргизии, Казахстана.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Салтанат Сибанбаева.

Представители четырех компаний региона: ТехноСварКомплект, Топол-эко Тура, Железная мебель, Сибстройэкология работали на крупной выставке в Ташкенте с 1 по 4 марта. В ней участвовали предпринимательские сообщества 16 стран. По итогам работы тюменские компании находятся в стадии переговоров и заключения контрактов на поставку сырья, комплектующих и другого.

"Все четыре компании - это компании с высоким экспортным потенциалом. У каждой устоявшиеся связи, хорошая доля присутствия на российском рынке. Это опытные игроки. У них уже есть контракты на Казахстан и Киргизию. Каждый день на выставке у наших компаний было до 30 встреч. У ребят из "Железной мебели" к концу третьего дня закончились визитки", - говорит Салтанат Сибанбаева.

Как заметила руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области, к строительным компаниям региона поступили предложения по открытию официальных представительств. Большой интерес к тюменцам проявили предприниматели из Таджикистана. По итогам выставки образовались два целевых рынка экспорта – Узбекистан и Таджикистан, добавила Салтанат.

Тюменские предприятия и предприниматели еще в 2021 году определили для себя приоритетные направления развития бизнеса – страны СНГ, Африка, страны Персидского залива, Китай. И этот курс оказался верным, говорит Салтанат Сибанбаева.

"Это можно видеть на примере Узбекистана, где активно развиваются свободные экономические зоны. У них много турецких, китайских, немецких инвестиций. И Узбекистан – точка входа на другие рынки", - уверена она.

Центр поддержки экспорта Тюменской области в конце марта 2022 года ожидает делегации из Казахстана и Египта, которые интересует металлообработка, древесина, фармацевтика. Во второй половине года тюменцы отправятся с бизнес-миссией в Таджикистан, Армению, Турцию, Казахстан.

Анжела Лебедева