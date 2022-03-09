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Тюменская семья второй год подряд побеждает в областном фестивале ГТО

Спорт, 18:41 09 марта 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Семья Васильевых из Тюмени второй год подряд берет первенство в областном фестивале ГТО, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В 2022 году за первое место в четвертом фестивале ГТО среди семей боролось 19 команд Тюменской области. Участники соревновались в плавании, выполняли легкоатлетические и силовые упражнения, участвовали в семейной эстафете.

Второе место заняла семья Щуплецовых из Тюменского района, на втором месте оказалась семья Левашовых (Казанский район).

Победители областного фестиваля ГТО представят Тюменскую область на всероссийском этапе в Калининграде.

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# спортивная семья , фестиваль ГТО

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