Тюменские пловцы с ОВЗ привезли медали из Омска

Тюменские пловцы с различными нарушениями здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата, вернулись с медалями из Омской области. Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, в Омске прошли открытые чемпионат и первенств по плаванию.

От Тюмени на соревнования отправились десять воспитанников спортивной школы №1 группы "Плавание ОВЗ". Им удалось составить достойную конкуренцию представителям Свердловской, Новосибирской, Томской и Омской областям.

Ребята вернулись домой с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а Назар Юдин на дистанции 100 м брассом выполнил норматив мастера спорта и занял третье место на чемпионате в классе СБ6.

"Наши ребята показали высокий уровень мастерства и продемонстрировали свои навыки в нескольких дисциплинах и нескольких возрастных категориях. Назар Юдин, достойно проявивший себя на соревнованиях, отправится в составе сборной Тюменской области на чемпионат России в Уфу с 18 по 23 апреля" – рассказала тренер группы Марина Дементьева.