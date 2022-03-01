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Житель Тюменской области хранил наркотик в сенях частного дома

Происшествия, 12:01 12 марта 2022

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

До трех лет лишения свободы грозит жителю д. Черемшанка Голышмановского городского округа, подозреваемому в хранении наркотиков, сообщает УМВД Тюменской области.

В сенях дома у ранее судимого 42-летнего подозреваемого сотрудники полиции обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что в пакете содержалась марихуана общей массой более 44 гр. Задержанный признал вину и пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

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# наркотики , уголовное дело

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