Житель Тюменской области хранил наркотик в сенях частного дома

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

До трех лет лишения свободы грозит жителю д. Черемшанка Голышмановского городского округа, подозреваемому в хранении наркотиков, сообщает УМВД Тюменской области.

В сенях дома у ранее судимого 42-летнего подозреваемого сотрудники полиции обнаружили полимерный пакет с веществом растительного происхождения.

Экспертиза установила, что в пакете содержалась марихуана общей массой более 44 гр. Задержанный признал вину и пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.