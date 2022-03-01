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Работников сферы туризма из Тюменской области ждут на конкурсе "Мастера гостеприимства"

Спорт, 15:19 13 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал на международной выставке "Интурмаркет" в Москве 12 марта. К участию приглашают работников сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеров, авторов проектов в сфере гостеприимства.

В третьем сезоне у проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" четыре новых специальных направления: "Менеджеры индустрии гостеприимства", "Стартапы и прорывные идеи в туризме", "Развитие территорий" и "Будущее туризма".

В зависимости от направления участникам предстоит поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить свой проект, пообщаться с экспертами в сфере туризма.

Подать заявку может любой совершеннолетний россиянин на сайте до 5 апреля 2022 года.

Победители конкурса в зависимости от направления получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, гранты на образование или поддержку проекта от партнеров конкурса, возможность участия в программе наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

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