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Две золотые медали выиграли тюменцы на всероссийских соревнованиях среди лиц с ОВЗ

Спорт, 17:14 17 июля 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Две золотые медали завоевали тюменские спортсмены на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по спорту слепых, который стартовал в Чебоксарах 16 июля.

Антон Прохоров стал победителем в беге на дистанции 100 метров. Анастасия Кузнецова заняла первое место в толкании ядра, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Я очень рада своей победе. Честно сказать, не ожидала, но очень хотела. Я тоже жила в Тюмени, как и Антон, но поступила в университет в Ишиме и переехала туда. Год назад там я увидела, что ребята занимаются легкой атлетикой. Планирую также усердно тренироваться и дальше и получить звание мастера спорта", - сказала Анастасия Кузнецова.

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Отметим, в состязаниях принимают около 550 спортсменов из 55 регионов страны. Тюменскую область представляют 10 человек. Завершатся соревнования 19 июля.

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# люди с ОВЗ

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