Реставрацию фасадов особняка купца Панкратьева выполнят до конца 2024 года

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Реставрация фасадов особняка купца Николая Панкратьева по ул. Республики, 29 в Тюмени начнётся в ближайшее время. Дом уже одели в сетку и установили строительные леса.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор ООО "Капиталстройинвест", подрядчик объекта Сергей Вобликов.

"Ведём подготовительные работы, лицевой фасад мы оштукатурим, сейчас подбираем оптимальные составы. Уникальность этого объекта в том, что лицевой фасад красится, а все остальные фасады мы очистим от той краски, которой они покрыты, они будут в кирпиче, мы откроем исторический кирпич", - рассказал Сергей.

Реставрацию фасадов здания планируют завершить до конца 2024 г. Параллельно строительная бригада займется гидроизоляцией. По проекту реставрации будут восстановлены пристройки.

"Нам нужно подготовить основание для пристроев до конца года, мы их будем делать. Внутренние работы проведём силами нашей компании. Мы поменяем все инженерные коммуникации, сделаем вентиляцию и отделочные работы", - уточнил гендиректор ООО "Капиталстройинвест".

По заказу купца Богородского уезда Московской губернии Николая Лаврентьевича Панкратьева в Тюмени в начале XX века был выстроен двухэтажный дом в неоренессансной стилистике. Хозяин на первом этаже вёл торговлю мануфактурными товарами: галантерея, иголки, бельё и парфюмерия. На втором этаже жила семья.

Редевелоперская компания "Колесник" в феврале 2023 года стала победителем торгов на покупку объекта культурного наследия "Дом Н. Л. Панкратьева". Сумма, предложенная компанией для реставрации, составила 33 млн 333 тыс. 333 рубля.

Для Сергея Колесника это первый опыт работы с памятником архитектуры.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Сроки плюс-минус очерчены, насколько я помню, – весна 2025 года. Есть свои нюансы, связанные со строительством сквера Згерского. Дворовая часть больше. Гидроизоляцию фундамента сможем сделать только в следующем сезоне. Мы еще в начале года "забронировали руки", которые умеют работать с кирпичом. Компания Сергея Вобликова умеет это делать качественно и в срок. Мы в них уверены", - сказал Сергей.

Функциональное наполнение Дома Панкратьева – ресторан и бар – на первом этаже. Второй этаж компания предоставит под офисы.

Анжела Лебедева