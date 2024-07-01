Стартовала регистрация на четвертый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту
Спорт, 13:56 16 июля 2024
| Фото: EXT_DRIVE72
Четвертый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "ралли-спринт" состоится на автодроме в Метелево 20 июля. Предварительный примем заявок продлится до 18 июля, сообщают организаторы.
Состязания пройдут в четырех классах: ралли-спринт "1400", ралли-спринт "1600", ралли-спринт "2000" и ралли-спринт "свободный". Для участия в гонках обязательна страховка жизни с пометкой "автоспорт".
Регистрация и положение опубликованы в Telegram-канале.
Возрастное ограничение: 16+