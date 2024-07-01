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Стартовала регистрация на четвертый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту

Спорт, 13:56 16 июля 2024

EXT_DRIVE72 | Фото: EXT_DRIVE72

Четвертый этап чемпионата Тюмени по автомобильному спорту в дисциплине "ралли-спринт" состоится на автодроме в Метелево 20 июля. Предварительный примем заявок продлится до 18 июля, сообщают организаторы.

Состязания пройдут в четырех классах: ралли-спринт "1400", ралли-спринт "1600", ралли-спринт "2000" и ралли-спринт "свободный". Для участия в гонках обязательна страховка жизни с пометкой "автоспорт".

Регистрация и положение опубликованы в Telegram-канале.

Возрастное ограничение: 16+

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# автогонки , ралли

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