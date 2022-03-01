В аварии на улице Республики в Тюмени пострадал водитель Volkswagen

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы в результате аварии в районе перекрестка улиц Республики и Тульской в Тюмени 14 марта.

"По предварительным данным, водитель "Лады", поворачивая, не пропустил второй автомобиль на перекрестке. Произошло столкновение с Volkswagen", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова