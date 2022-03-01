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В аварии на улице Республики в Тюмени пострадал водитель Volkswagen

Происшествия, 16:39 14 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля Volkswagen получил травмы в результате аварии в районе перекрестка улиц Республики и Тульской в Тюмени 14 марта.

"По предварительным данным, водитель "Лады", поворачивая, не пропустил второй автомобиль на перекрестке. Произошло столкновение с Volkswagen", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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