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В Тюменской области планомерно ремонтируют и заменяют ФАПы

Общество, 14:35 15 марта 2022

tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) - главное связующее звено между населением и системой здравоохранения на селе, сказала председатель комитета Тюменской областной думы по социальной политике Ольга Швецова, комментируя итоги очередного заседания.

Планомерный ремонт и замена ФАПов решают вопрос доступности медицинской помощи жителям сельских территорий, где сегодня проживает почти 5 тыс. человек. Сегодня, по ее словам, необходимо максимально поддерживать тех, кто работает в первичном звене по оказанию медицинских услуг нашим гражданам.

"Большая работа проводится и в части повышения доступности медицинских услуг для жителей труднодоступных территорий, - отметила она. - Работает санавиация, закупаются автомобильные специализированные медицинские комплексы. Поэтому, несмотря на два непростых года в условиях пандемии мы все-таки отметили эффективность и системность работы департамента здравоохранения по обеспечению качества и доступности медицинской помощи жителям сельских территорий Тюменской области".

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# облдума , Ольга Швецова , ФАПы

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