В Тюменской области 189 "зеленых сертификатов" получат ответственные перевозчики

teo.ecotko.ru teo.ecotko.ru

Далее в сюжете В Тюменской области планомерно ремонтируют и заменяют ФАПы

Транспортировку неспецифических отходов IV-V классов опасности, подлежащих размещению на полигонах, взяло под контроль Тюменское экологическое объединение. С начала 2022 года компания начала выдавать "зеленые сертификаты".

Как сообщает пресс-служба ТЭО, такой экопаспорт будет отличать добросовестных партнеров от "серых" возчиков – виновников появления несанкционированных свалок.

"По итогам 2021 года мы подготовили 189 "зелёных сертификатов", – пояснила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко. - Их обладатели – компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по транспортировке прочих или неспецифических отходов IV-V классов опасности, подлежащих размещению на полигонах. Это отходы сельского и лесного хозяйства, строительства и ремонта, отходы после сноса и разбора зданий, строений, сооружений, отходы при выполнении иных видов деятельности".

В сертификатах отражена информация о наименовании компании, которая передала отходы на захоронение: реквизиты договора, код отхода, масса, период и место размещения. Помимо того, что бланки именные, каждому присвоен серийный номер, нанесены печать ООО "ТЭО" и голограмма.

Компания напоминает, что захоронение любых видов отходов нельзя осуществлять на участке их производителя или любой самостоятельно выбранной территории. И если твердые коммунальные отходы нужно вынести на контейнерную площадку, то чтобы выбросить прочие виды отходов, хозяйствующий субъект должен воспользоваться услугами специализированной организации, либо заключить договор с оператором по захоронению напрямую и отвезти их самостоятельно.