Житель Тюменской области проведет 10 лет в колонии за изнасилование несовершеннолетней
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К 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен 28-летний житель Исетского района.
Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Как установило следствие, 8 августа 2021 года в одном из сел на территории района вдали от жилых домов подозреваемый напал на несовершеннолетнюю.
В ходе допросов мужчина признал свою вину. Как отмечают в суде, после оглашения приговора осужденный подал апелляционную жалобу.