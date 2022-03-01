Житель Тюменской области проведет 10 лет в колонии за изнасилование несовершеннолетней

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

К 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима приговорен 28-летний житель Исетского района.

Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как установило следствие, 8 августа 2021 года в одном из сел на территории района вдали от жилых домов подозреваемый напал на несовершеннолетнюю.

В ходе допросов мужчина признал свою вину. Как отмечают в суде, после оглашения приговора осужденный подал апелляционную жалобу.