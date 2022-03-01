Жителя Ишима задержали с пакетом марихуаны

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Ишима, нарвавшему наркосодержащее растение в лесу. Полиция изъяла у мужчины пакет с 350 гр марихуаны, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы во время проверки одного из поднадзорных граждан обнаружили у его гостя черный пакет с веществом зелено-коричневого цвета.

Экспертиза показала, что это марихуана. Мужчина свою вину признал и пояснил, что собрал наркотик в лесном массиве для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".