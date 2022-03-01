  • 16 марта 202216.03.2022среда
  • USD111,4823
    EUR122,4522
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителя Ишима задержали с пакетом марихуаны

Происшествия, 17:38 16 марта 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Ишима, нарвавшему наркосодержащее растение в лесу. Полиция изъяла у мужчины пакет с 350 гр марихуаны, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы во время проверки одного из поднадзорных граждан обнаружили у его гостя черный пакет с веществом зелено-коричневого цвета.

Экспертиза показала, что это марихуана. Мужчина свою вину признал и пояснил, что собрал наркотик в лесном массиве для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ишим , наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:23 16.03.2022Тюменец хранил у себя 29 свертков мефедрона
17:38 16.03.2022Жителя Ишима задержали с пакетом марихуаны
16:21 16.03.2022В Тюмени родителей мальчика-маугли ограничили в родительских правах
15:59 16.03.2022В Тюмени задержали юношу за рулем без прав