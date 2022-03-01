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Водители двух автомобилей Renault пострадали в ДТП под Тюменью

Происшествия, 13:23 16 марта 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два автомобиля Renault Duster столкнулись на 23-м км трассы Тюмень - Боровский - Богандинский 16 марта. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, причиной ДТП стало нарушение очередности проезда.

Установлено, что один из водителей, поворачивая, не пропустил второго на пересечении автодорог. Оба водителя получили тяжелые повреждения, они госпитализированы. В больницу также доставлена пассажирка одного из автомобилей.

Движение на региональной дороге в настоящее не ограничено и идет по одной полосе.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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