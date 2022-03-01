В лагерях Тюменской области в весенние каникулы работают 200 вожатых

| Фото: Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" | Фото: Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"

Более 200 вожатых работают со школьниками на весенних каникулярных сменах в 13 лагерях и оздоровительных центрах Тюменской области с 21 марта. Все они прошли обучение по программе профессионального обучения в "Областной школе подготовки вожатых", успешно сдали квалификационный экзамен и имеют квалификацию "Вожатый".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

"Все вожатые официально трудоустроены в организациях отдыха детей и оздоровления, имеют все необходимые документы для работы: справку об отсутствии судимости, медицинскую книжку с допуском к работе, сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции", - отметили в ассоциации.

Педагогическую работу с детьми по реализации программ смен проводят педагоги-организаторы, психологи, специалисты допобразования, штатные сотрудники загородных лагерей и центров.

Напомним, 13 загородных стационарных лагерей и центров Тюменской области примут 1 тыс. 883 школьника в весенние каникулы.

Анжела Лебедева