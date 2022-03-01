В Тюменской области более 1 тысячи 800 школьников отдохнут в загородных лагерях в весенние каникулы

| Фото: детский центр "Ребячья республика" во ВКонтакте | Фото: детский центр "Ребячья республика" во ВКонтакте

13 загородных стационарных лагерей и центров Тюменской области примут 1 тыс. 883 школьника в весенние каникулы, которые начались 21 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

Из общего числа проданных путевок, на условиях софинансирования реализовано 458. За полную стоимость приобретено 847 путевок и еще 578 выделены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе сиротам и школьникам, оставшихся без попечения родителей.

"Доля софинансирования родителя, законного представителя по путевкам на условиях софинансирования на весенние каникулярные смены составляет от 3 до 10 тысяч рублей. Юридические лица не участвуют в программе софинансирования. Стоимость коммерческой путевки в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области на весенние каникулярные смены составляет от 7 тысяч 800 до 23 тысячи рублей", - говорят специалисты ассоциации.

Каждый лагерь накануне каникул разработал программу отдыха, оздоровления школьников. Так, лагерь "Остров детства" реализует программу "Веснянка - 2022" - большая комбинированная игра продолжительностью в семь дней.

"Участникам предстоит окунуться в историю страны и познакомиться с культурами различных народов. В основе игрового сюжета смены лежит тема "Года культурного наследия народов России", объявленная главной темой 2022 года", - пояснили организаторы.

В детском центре "Ребячья республика" - партнерский проект, направленный на повышении компетентности детей в вопросах безопасности и безопасного поведения.

В санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия им. Ю. А. Гагарина Заводоуковска пройдет смена социально–гуманитарной направленности.

"По игровому сюжету, ребята, приехавшие на смену в лагерь, попадают в удивительный мир логики и интеллекта. Юным путешественникам предстоит пройти все секретные лабиринты, отправиться на поиски волшебных ключей времени, познакомиться с мастером игр, принять участие в интеллектуальных играх и состязаниях, найти новых друзей и стать частью большой лагерной семьи", - сказали организаторы отдыха.

Как заметили в ассоциации "Мы вместе", все программы смен прошли экспертную оценку и имеют заключение о соответствии. Приоритетом в работе с детьми были и остаются вопросы сохранения и развития здоровья, гражданско-патриотическое воспитание. Организаторы смен ориентированы на предложение полезного развивающего досуга, который позволит детям отдохнуть и восстановить силы во время каникул. При этом, по-прежнему при организации детского отдыха сохраняются ограничительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, отметили эксперты.

Анжела Лебедева