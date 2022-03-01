Тюменка увлеклась поиском мефедрона в сугробе и не заметила полицию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменку, подозреваемую в хранении наркотиков, задержали полицейские на ул. Волочаевской в областном центре. Женщина увлеченно искала что-то в снегу у заброшенного дома и не сразу заметила присутствие сотрудников ППС, сообщает региональное управление МВД России.

На вопросы полицейских местная жительница 1983 года рождения призналась, что забирала из тайника сверток с наркотиком. Гражданку доставили в отдел полиции, где у задержанной изъяли сверток с мефедроном.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.