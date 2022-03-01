  • 17 марта 202217.03.2022четверг
  • USD108,0521
    EUR118,7601
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка увлеклась поиском мефедрона в сугробе и не заметила полицию

Происшествия, 12:24 17 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменку, подозреваемую в хранении наркотиков, задержали полицейские на ул. Волочаевской в областном центре. Женщина увлеченно искала что-то в снегу у заброшенного дома и не сразу заметила присутствие сотрудников ППС, сообщает региональное управление МВД России.

На вопросы полицейских местная жительница 1983 года рождения призналась, что забирала из тайника сверток с наркотиком. Гражданку доставили в отдел полиции, где у задержанной изъяли сверток с мефедроном.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:24 17.03.2022Тюменка увлеклась поиском мефедрона в сугробе и не заметила полицию
10:48 17.03.2022Дело о смертельном отравлении тюменцев метанолом поступило в суд
18:23 16.03.2022Тюменец хранил у себя 29 свертков мефедрона
17:38 16.03.2022Жителя Ишима задержали с пакетом марихуаны