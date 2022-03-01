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Тюменская область присоединилась ко Всероссийской антинаркотической акции

Общество, 14:45 21 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область присоединилась ко Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью". Мероприятие продлится в регионе до 25 марта.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Оспищева, организаторы намерены привлечь внимание к проблеме наркомании и незаконного оборота наркотиков.

"В деле пресечения фактов реализации психоактивных веществ важно объединить усилия общества и правоохранительных органов. 22 марта мы проведем областное мероприятие по поиску незаконного контента в Интернете. Предлагаем тюменцам присоединиться и провести мониторинг Сети на наличие незаконных сообществ и записей", - отметила она.

Также запланирована областная акция "Штрих-код", во время которой активисты передадут фотографии обнаруженных настенных записей с рекламой наркотиков в управы административных округов Тюмени для дальнейшего закрашивания.

Александра Оспищева напомнила, что о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо сообщать на единый экстренный канал помощи 102/112 или на телефон доверия УМВД России по Тюменской области 8 (3452) 29-14-32.

Любовь Голышева

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# акция , наркотики , Областной центр профилактики и реабилитации

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