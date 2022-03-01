Александр Моор поздравил работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником

| Фото: личная страница Александра Моора во ВКонтакте | Фото: личная страница Александра Моора во ВКонтакте

С профессиональным праздником поздравил работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что сферы бытового обслуживания и ЖКХ напрямую влияют на благополучие современных жителей городов и поселков. Жилищно-коммунальное хозяйство динамично развивается, многое делается в рамках государственно-частного партнерства с использованием наилучших региональных практик. Так, действуют программа газификации, концессионные соглашения по модернизации инфраструктуры ЖКХ, в муниципалитетах реализуются проекты по строительству и реконструкции сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. Идет и поэтапное обновление электросетевого хозяйства. Представители бытового сервиса оказывают необходимые и востребованные тюменцами услуги, делают повседневную жизнь более комфортной.

"В этих отраслях еще много вопросов, которые предстоит решить, чтобы повысить надежность систем жизнеобеспечения, снизить количество аварийных ситуаций, улучшить качество предоставляемых услуг. Уверен, ваш профессионализм и ответственное отношение к делу позволят справиться со всеми стоящими перед вами, задачами", - подчеркнул Александр Моор.