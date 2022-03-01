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В Тобольске установят дополнительные стенды на мемориальном комплексе

Общество, 17:45 22 марта 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Два дополнительных стенда установят в мемориально-скульптурном ансамбле "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк" накануне 9 Мая. Их производством занимается компания "Югор".

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем Telegram-канале.

"Смонтируем их в преддверии 77-й годовщины Великой Победы. Сейчас на территории площади Победы установлено 12 стендов, которые хранят 3 тысячи 647 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла", - сказал он.

В администрации Тобольска находится 504 заявления от горожан о размещении на стене народной памяти фотографий родственников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Напомним, открытие скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков Бессмертный полк" состоялось в 2020 г. Автор скульптурно-мемориального комплекса Сергей Титлинов из Екатеринбурга.

Анжела Лебедева

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# Бессмертный полк , Тобольск

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