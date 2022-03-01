В Тобольске установят дополнительные стенды на мемориальном комплексе
Два дополнительных стенда установят в мемориально-скульптурном ансамбле "Стена народной памяти – тоболяков Бессмертный полк" накануне 9 Мая. Их производством занимается компания "Югор".
Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своем Telegram-канале.
"Смонтируем их в преддверии 77-й годовщины Великой Победы. Сейчас на территории площади Победы установлено 12 стендов, которые хранят 3 тысячи 647 фотографий участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла", - сказал он.
В администрации Тобольска находится 504 заявления от горожан о размещении на стене народной памяти фотографий родственников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Напомним, открытие скульптурно-мемориального комплекса "Тоболяков Бессмертный полк" состоялось в 2020 г. Автор скульптурно-мемориального комплекса Сергей Титлинов из Екатеринбурга.
Анжела Лебедева