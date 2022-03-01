ФСБ предупредила жителей Тюмени о фейковых письмах об эвакуации в бомбоубежища

| Фото: www.fsb.ru | Фото: www.fsb.ru

В Тюмени выявили факты распространения ложной информации от имени Федеральной службы безопасности Российской Федерации. На электронные ящики горожан приходили сообщения, касающееся "немедленной эвакуации и проследования в ближайшее бомбоубежище населения в связи с обострением ситуации в зоне специальной военной операции".

Региональное управление ФСБ России по Тюменской области призывает не поддаваться на провокации, проверять поступающие сведения из сомнительных источников и получать информацию из официальных ведомств. Своевременная и достоверная информация о деятельности регионального управления размещается на официальном сайте ведомства - www.fsb.ru.

"Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ). За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - напоминает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

Мониторинг информационных вбросов о спецоперации РФ на территории Украины проводит и тюменское региональное отделение "Молодой гвардии". Как рассказал его руководитель Владимир Сбитнев, активисты за 10 дней выявили 63 ложных сообщения . "В мессенджерах украинские ресурсы раздают задания фрилансерам, монтирующим фейковые новости и видеоматериалы, и призывают закупать для их публикации рекламу в российских соцсетях и медиа. Поэтому "Молодая гвардия" продолжит выявлять фейки до конца спецоперации России на территории Украины", — сказал он.

Большая часть фейков относится к категории постановочных видео и фото о действиях российских военных в адрес мирного населения Украины. Всю найденную фейковую информацию молодогвардейцы передают в Роскомнадзор и прокуратуру для ее оперативной блокировки.

Принять участие в поиске фейков о спецоперации РФ может каждый. Для этого необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой гвардии" по телефону: +7 (3452) 79-87-43.

Телефон доверия управления ФСБ России по Тюменской области: 8(3452) 46-89-45.