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Тюменские дзюдоисты сразятся на первенстве России КАТА в Суздале

Спорт, 10:52 25 марта 2022

ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте

Тюменские спортсмены примут участие в поединках среди спортсменов 2008-2009 года рождения на первенстве России по дзюдо (КАТА), которое пройдет в "Суздаль Арена" (Владимирская область) 26 и 27 марта, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В первый день состязаний дзюдоисты продемонстрируют технику дзюдо 2 КЮ. Четыре пары спортсменов из одной команды выполнят технические действия - комплекс из основных семи бросков. На следующий день пройдут поединки в формате "стенка на стенку" по правилам олимпийского дзюдо.

В составе сборной команды Уральского федерального округа две спортсменки ЦОП "Тюмень-дзюдо" Айшат Алиева и Мария Модина. Девушки получили право бороться в финале страны, став победительницами первенства Урала.

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# первенство России , ЦОП Тюмень-дзюдо

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