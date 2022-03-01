Тюменские дзюдоисты сразятся на первенстве России КАТА в Суздале

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во ВКонтакте

Тюменские спортсмены примут участие в поединках среди спортсменов 2008-2009 года рождения на первенстве России по дзюдо (КАТА), которое пройдет в "Суздаль Арена" (Владимирская область) 26 и 27 марта, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В первый день состязаний дзюдоисты продемонстрируют технику дзюдо 2 КЮ. Четыре пары спортсменов из одной команды выполнят технические действия - комплекс из основных семи бросков. На следующий день пройдут поединки в формате "стенка на стенку" по правилам олимпийского дзюдо.

В составе сборной команды Уральского федерального округа две спортсменки ЦОП "Тюмень-дзюдо" Айшат Алиева и Мария Модина. Девушки получили право бороться в финале страны, став победительницами первенства Урала.