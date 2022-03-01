Сим-карты, спрятанные в дезодорант, пытались передать тюменскую колонию
| Фото: УФСИН России по Тюменской области
Передачу в колонию крупной партии сим-карт, спрятанных в дезодоранте, пресекли в ИК-2 в Тюмени, сообщает УФСИН России по Тюменской области.
При досмотре посылки на имя одного из осужденных сотрудники колонии обнаружили и изъяли 179 сим-карт разных сотовых операторов. Карты были спрятаны во флаконе дезодоранта.
Было установлено, что посылка на имя осужденного была отправлена жительницей Югорска Ханты-Мансийского автономного округа. Назначена служебная проверка.
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