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В Тюмени загорелось маршрутное такси

Происшествия, 20:41 29 марта 2022

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Маршрутное такси №24 загорелось на ул. Пролетарской в Тюмени 29 марта. Инцидент произошел у дома №120а.

"Маршрутка задымилась, и водитель высадил пассажиров на остановке. После машина вспыхнула. На месте работали пожарные. Движение не перекрывалось", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения тюменского областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Сообщение о возгорании поступило в управление МЧС в 19 часов 21 минуту. "Привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники. Пожар ликвидировали в 19 часов 31 минуту. Пострадавших нет", – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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