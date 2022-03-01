Развитие нефтегазовой и энергетической отраслей зависит от состояния промышленного комплекса, считает Якушев
Дальнейшее развитие нефтегазовой и энергетической отраслей напрямую зависит от состояния промышленного комплекса.
Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимир Якушев на заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.
Речь шла о мерах поддержки отраслей в условиях санкционного давления. Обсуждались решения, которые представил кабинет министров, и предложения профильных комиссий Госсовета.
Особое внимание было уделено поддержке топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной сферы.
"В условиях беспрецедентного санкционного давления энергетическую безопасность сможет обеспечить лишь совместное развитие отраслей. Необходимо одинаково активно поддерживать каждое из этих направлений", – подчеркнул полпред.