Развитие нефтегазовой и энергетической отраслей зависит от состояния промышленного комплекса, считает Якушев

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Дальнейшее развитие нефтегазовой и энергетической отраслей напрямую зависит от состояния промышленного комплекса.

Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимир Якушев на заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.

Речь шла о мерах поддержки отраслей в условиях санкционного давления. Обсуждались решения, которые представил кабинет министров, и предложения профильных комиссий Госсовета.

Особое внимание было уделено поддержке топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной сферы.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления энергетическую безопасность сможет обеспечить лишь совместное развитие отраслей. Необходимо одинаково активно поддерживать каждое из этих направлений", – подчеркнул полпред.