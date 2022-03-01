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Развитие нефтегазовой и энергетической отраслей зависит от состояния промышленного комплекса, считает Якушев

Политика, 17:45 30 марта 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Дальнейшее развитие нефтегазовой и энергетической отраслей напрямую зависит от состояния промышленного комплекса.

Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимир Якушев на заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.

Речь шла о мерах поддержки отраслей в условиях санкционного давления. Обсуждались решения, которые представил кабинет министров, и предложения профильных комиссий Госсовета.

Особое внимание было уделено поддержке топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной сферы.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления энергетическую безопасность сможет обеспечить лишь совместное развитие отраслей. Необходимо одинаково активно поддерживать каждое из этих направлений", – подчеркнул полпред.

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# Владимир Якушев , санкции , ТЭК , энергетика

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