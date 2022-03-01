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В Тюменской области реализуют программы "Стимул" и "Чистая вода" по нацпроектам

Экономика, 18:19 31 марта 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Регионы УФО активно включены в реализацию федеральных и национальных проектов. Средства на объекты уже выделены, подрядчики по большинству проектов определены.

Об этом рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев в УФО на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт полпреда.

31 новый участок автодорог строится в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре для обеспечения дорогами новых жилых микрорайонов за счет программы "Стимул".

35 объектов возводят по федеральной программе "Чистая вода" в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

"Важно обеспечить контроль над выполнением планов по национальным проектам. Их реализация не только повысит качество жизни в городах, но и обеспечит людей работой, а предприятия - заказами", – отметил Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , национальный проект , полпред президента в УФО

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