В Тюменской области реализуют программы "Стимул" и "Чистая вода" по нацпроектам

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Регионы УФО активно включены в реализацию федеральных и национальных проектов. Средства на объекты уже выделены, подрядчики по большинству проектов определены.

Об этом рассказал полномочный представитель президента Владимир Якушев в УФО на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает официальный сайт полпреда.

31 новый участок автодорог строится в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре для обеспечения дорогами новых жилых микрорайонов за счет программы "Стимул".

35 объектов возводят по федеральной программе "Чистая вода" в Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

"Важно обеспечить контроль над выполнением планов по национальным проектам. Их реализация не только повысит качество жизни в городах, но и обеспечит людей работой, а предприятия - заказами", – отметил Владимир Якушев.