Дорожные службы Тюмени работают в усиленном режиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 400 единиц снегоуборочной техники работает на улицах Тюмени, из-за обильного снегопада дорожные службы города переведены в усиленный режим работы, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации муниципалитета.

"В период снегопада спецтехника проводит патрульное прометание улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, остановочных карманов. Это позволяет избежать образования снежных накатов, – отметил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети Владимир Поминов. – На улицах города сейчас задействовано более 400 единиц техники. В ночное время ожидается понижение температуры, в связи с этим проезжая часть будет обработана противогололедными материалами".

В первую очередь снегоуборочная техника работает на центральных улицах города. Большое внимание уделяется дорожным артериям, по которым движется общественный транспорт: ул. Республики, ул. Широтная, ул. Пермякова, ул. Ямская и др.

Посмотреть, где происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города".

В ближайшие выходные, 2 и 3 апреля, синоптики прогнозируют в Тюмени небольшой снег, временами с дождем. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта призывает водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.