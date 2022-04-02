В Тюменской области за сутки выявили 287 случаев COVID-19

287 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались трое пациентов, выздоровели 556, сообщает федеральный оперативный штаб 2 апреля.

За последние сутки в России выявлено 17 тыс. 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 44 тыс. 547 человек.

В Москве выявили 994 случая болезни, в Санкт-Петербурге – 917. В Свердловской области заболели 768 человек, в Челябинской - 503, в ХМАО – 153, на Ямале – 82, в Курганской области – 119 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 млн 880 тыс. 38 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 369 тыс. 404 летальных исхода, выздоровели 16 млн 929 тыс. 332 человека.