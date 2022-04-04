  • 4 апреля 20224.04.2022понедельник
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы грозит за поджог леса

Общество, 18:17 04 апреля 2022

ИА "Тюменская линия"

Штраф от 300 до 500 тыс. рублей или лишить свободы на срок до четырех лет грозит тем, кто нанес ущерб лесам от 10 тыс. рублей в результате неосторожного обращения с огнем, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Такие изменения внесли в статью 261 Уголовного кодекса РФ. Если нарушение правил пожарной безопасности вызвало лесной пожар, но признаков уголовного преступления нет, наступит административная ответственность. Граждан ждет штраф в размере 5 тыс. рублей, должностные лица заплатят 50 тыс., юридические лица – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Соответствующие изменения внесены в статью 8.32. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:38 04.04.2022В Тюмени продолжается регистрация по четырем направлениям "Студенческой весны"
18:17 04.04.2022Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы грозит за поджог леса
18:06 04.04.20225 апреля - события дня
17:55 04.04.2022Более 150 кг рыбы изъяли у уличных торговцев Тюмени за неделю