Штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы грозит за поджог леса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Штраф от 300 до 500 тыс. рублей или лишить свободы на срок до четырех лет грозит тем, кто нанес ущерб лесам от 10 тыс. рублей в результате неосторожного обращения с огнем, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Такие изменения внесли в статью 261 Уголовного кодекса РФ. Если нарушение правил пожарной безопасности вызвало лесной пожар, но признаков уголовного преступления нет, наступит административная ответственность. Граждан ждет штраф в размере 5 тыс. рублей, должностные лица заплатят 50 тыс., юридические лица – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Соответствующие изменения внесены в статью 8.32. Кодекса РФ об административных правонарушениях.