Моор: власти Тюменской области сделают все необходимое для достижения целей, озвученных премьер-министром

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Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам ежегодного отчета правительства РФ заверил жителей области, что региональные власти сделают все необходимое для достижения целей, обозначенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Председатель правительства сказал, что главным ответом на жесткие антироссийские санкции станет промышленная независимость экономики РФ, а к общему успеху страны можно прийти только через успех каждого человека. Премьер-министр подробно рассказал об экономическом и социальном развитии страны. Темпы роста российской экономики за два пандемийных года – в пять раз выше, чем в развитых странах. По итогам 2021 года Россия вышла на допандемийные показатели.

"Очень важная информация прозвучала сегодня в выступлении председателя правительства России Михаила Мишустина в Государственной думе, - отметил Александр Моор. - Тюменская область внесла весомый вклад в развитие отечественной экономики. Меры поддержки бизнеса, принятые на федеральном и региональном уровнях, доказали свою эффективность. У нас отмечается устойчивый рост индекса промышленного производства, причем, что очень важно – за счет обрабатывающих отраслей. В то же время удается сохранять стабильную ситуацию на рынке труда, не допускать увеличения безработицы".